Wildberries до конца года откроет в Таджикистане еще 40 ПВЗ

Идет ремонт сортировочного центра и поиск участка под строительство онлайн-ретейлера, сообщила глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Wildberries до конца 2025 года намерена открыть до 40 пунктов выдачи заказов в Таджикистане, первые три были открыты в апреле этого года в двух городах республики. Об этом заявила основатель онлайн-ретейлера, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким на первом Центрально-азиатском международном экономическом форуме в Душанбе.

"В планах у нас открытие в Таджикистане пунктов выдачи - до конца 2025 года откроем до 40 новых точек", - сообщила Ким. Она уточнила, что сейчас идет ремонт сортировочного центра и поиск участка под строительство. "Все это поможет ускорить сроки доставки и, что самое главное, предоставить местным предпринимателям более удобный доступ для выхода на рынки всех тех стран, в которых мы работаем", - пояснила основательница ретейлера.

Она отметила, что компания Wildberries успешно работает практически во всех странах Центральной Азии. "Темпы роста нашей компании в Таджикистане говорят о том, что у рынка этой страны огромный потенциал, есть огромный интерес", - подчеркнула Ким.

Форум в Душанбе с участием более 500 представителей государственных структур, бизнеса, медиа, науки России и стран Центральной Азии завершил автоэкспедицию "Путешествие в Сердце Евразии", которая стартовала 6 июня в Москве и прошла маршрут протяженностью свыше 8 тыс. км через семь регионов России, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. За 50 дней участники посетили порядка 30 городов, в которых провели различные научно-культурные мероприятия, бизнес-форумы, образовательные встречи, создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии. Организаторами экспедиции выступили АНО "Международный центр региональной интеграции" в партнерстве с РВБ, Wildberries, Нафтагаз.