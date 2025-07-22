Мужчина ранее занимал должность и.о. генерального директора, первого заместителя генерального директора - директора по судоходству компании

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Яков Антонов назначен на должность генерального директора "Атомфлота". Об этом сообщили в отделе коммуникаций предприятия.

"22 июля генеральным директором ФГУП "Атомфлот" назначен Яков Антонов. Ранее он занимал должность и.о. генерального директора, первого заместителя генерального директора - директора по судоходству ФГУП "Атомфлот", - говорится в сообщении.

Антонов начинал работу в 1996 году в Мурманском морском пароходстве в должности четвертого помощника капитана. В разные годы работал начальником службы претензий и страхования - заместителем начальника правового управления, первым заместителем генерального директора - директором департамента эксплуатации флота. С 2016 по 2024 годы - генеральным директором Северного морского пароходства. С сентября 2024 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора, первого заместителя генерального директора - директора по судоходству ФГУП "Атомфлот".

"Атомфлот"

Предприятие вошло в состав госкорпорации по атомной энергии "Росатом" в 2008 году на основании указа президента РФ "О мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". С 28 августа 2008 года ему переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного технологического обслуживания. На базе предприятия действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности "Атомфлота" являются ледокольное обеспечение крупнейших национальных арктических углеводородных проектов, ледокольная проводка судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты РФ, оказание услуг портового флота в порту Сабетта, ледокольное обеспечение задач Военно-морского флота в Арктике, техническое обслуживание и проведение ремонтных работ общесудового и специального назначения для атомного флота и внешних заказчиков, безопасное обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами.