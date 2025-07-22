Владелец Los Angeles Times намерен сделать ее публичной акционерной компанией

Процесс трансформации может занять около года, сообщил Патрик Сунсюн

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Американский миллиардер Патрик Сунсюн планирует сделать принадлежащую ему газету Los Angeles Times публичной акционерной компанией. Об этом он заявил в эфире телешоу The Daily Show.

"Мы сделаем The LA Times публичной компанией и позволим ей стать более демократичной, позволим общественности владеть газетой", - сказал Сунсюн, который с 2018 года контролирует издание через принадлежащую ему компанию Nant Capital.

По его словам, это позволит изданию стать "голосом всего общества" независимо от политических предпочтений. Он уточнил, что акционеры смогут принимать участие в управлении изданием. Сунсюн уточнил, что уже ведется подготовка к трансформации юридического лица, весь процесс может занять около года.

Los Angeles Times входит в десятку ведущих газет в США. Число онлайн-подписчиков издания оценивается примерно в 250 тыс., ее сайт ежемесячно посещает более 40 млн уникальных пользователей. Газета за почти 150 лет своей истории неоднократно выигрывала престижную Пулитцеровскую премию. Однако, по данным американских СМИ, издание остается убыточным и продолжает терять подписчиков. Так, по итогам 2024 года газета лишилась 23 тыс. подписчиков, что СМИ объясняли в том числе решением Сунсюна отказаться от традиции публичной поддержки кандидата в президенты на проходивших в тот год выборах.