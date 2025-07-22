В РЖД сообщили, что составы в сообщении с Черноморскими курортами 22 июля отправляются по расписанию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. Все поезда в сообщении с Черноморскими курортами 22 июля отправляются по расписанию, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию. Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график", - говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. Однако из-за позднего прибытия под оборот несколько поездов следуют с задержкой до 2 часов, в обратном направлении они будут отправляться по расписанию.