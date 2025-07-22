В октябре "Аэрофлот" будет выполнять рейсы в город Нячанг ежедневно

Нячанг - второй город Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в октябре будет выполнять рейсы во вьетнамский город Нячанг ежедневно, сообщил авиаперевозчик.

С 15 августа частота полетов в Нячанг увеличится с четырех до пяти раз в неделю. 22 сентября добавится еще один рейс, а с 1 октября полеты будут выполняться ежедневно.

"Аэрофлот" впервые открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте 2025 года. Нячанг - второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы. Также "Аэрофлот" летает в Хошимин.