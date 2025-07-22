В новых торговых центрах Москвы пустует более четверти свободных площадей

Всего за первое полугодие 2025 года было введено 101 тыс. кв. м торговой недвижимости

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 27% свободных площадей пустует в новых торговых центрах Москвы, более 6% - в форматных (качественных объектах, имеющих профессиональную концепцию) торговых центрах, сообщил руководитель департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости компании CMWP (Commonwealth Partnership - консультационные, инвестиционные и агентские услуги по коммерческой недвижимости в СНГ) Андрей Шувалов.

"В Москве, по данным на июнь, пустует более 6% (на 2,6 процентного пункта больше относительно аналогичного периода 2024 года - прим. ТАСС) площадей в форматных торговых центрах. Более 27% площадей пустует в новых торговых центрах столицы (+6 п. п. к июню 2024 года - прим. ТАСС). Сейчас арендаторы выбирают лучшие локации, а застройщики стараются не переносить сроки открытия ТЦ", - сказал Шувалов.

По словам эксперта, всего за первое полугодие текущего года было введено 101 тыс. кв. м торговой недвижимости, до конца года ожидается введение еще 160 тыс. "квадратов". "Прогноз по вводу торговых центров на этот год является, наверное, самым большим, по крайней мере с 2021 года. На весь текущий год запланировано введение практически 260 тыс. сдаваемых площадей в торговых центрах против 345 тыс. - в 2021-м", - сказал Шувалов.