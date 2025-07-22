Суд утвердил штраф 400 тыс. рублей для ЮГК за вред экологии

Сотрудниками Уральского управления Росприроднадзора ранее была проведена внеплановая выездная проверка "Южуралзолото группа компаний" на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) по факту совершения правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. Компании назначен административный штраф в 400 тыс. рублей, говорится в сообщении Уральского управления Росприроднадзора.

В августе 2024 года сотрудниками Уральского управления Росприроднадзора была проведена внеплановая выездная проверка ЮГК на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства: проводился анализ разрешительных и отчетных документов компании, произведены натурные осмотры производственных площадок. По результатам проверки было инициировано административное производство в отношении ЮГК и назначен административный штраф в размере 400 тыс. рублей из-за ненадлежащей эксплуатации объектов размещения отходов, заключающейся в нарушении условий проектной документации, отсутствия инвентаризации отходов, нарушения порядка учета образования и движения отходов, загрязнения поверхностных водных объектов, возведения объектов капитального строительства с нарушением законодательства, неисполнения обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в Росприроднадзоре.

Не согласившись с принятыми мерами ЮГК обратилось в Советский районный суд Челябинска. "Ознакомившись со всеми материалами дела, а также с доводами представителей юридического лица и надзорного органа Советский районный суд города Челябинска оставил в силе постановление Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО "ЮГК", - отметили в Росприроднадзоре.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.