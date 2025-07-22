По данным агентства, в числе возможных претендентов есть Project Kuiper компании Amazon Джеффа Безоса, а также такие стартапы, как Stoke Space и Rocket Lab

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения к реализации программы противоракетной обороны "Золотой купол" различных партнеров, опасаясь чрезмерной зависимости от SpaceX Илона Маска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В числе возможных претендентов они называют Project Kuiper компании Amazon Джеффа Безоса, а также такие стартапы, как Stoke Space и Rocket Lab. Этим компаниям Белый дом может отдать предпочтение в свете ухудшения отношений между Трампом и Маском, что вылилось в начале июня в их публичную ссору.

Поиск альтернатив означает, по оценке агентства, "стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска, чьи спутниковые сети Starlink и Starshield стали центральными для военной связи США". Пентагон обратился к Project Kuiper, который запустил всего 78 из запланированных 3 тыс. спутников на низкую околоземную орбиту, с предложением присоединиться к программе.

В то же время благодаря размерам, опыту запуска более 9 тыс. собственных спутников Starlink и опыту в области госзакупок SpaceX по-прежнему, как свидетельствуют источники, имеет возможность помочь с реализаций основных этапов проекта "Золотой купол".

О ссоре

5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.