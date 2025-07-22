В России в июле продажи зонтов на маркетплейсах выросли более чем в два раза

Также на Wildberries в 2,3 раза выросли продажи дождевиков для обуви, на 51% - дождевиков для колясок, на 30% - дождевиков для малышей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Продажи зонтов, дождевиков, резиновых сапог и других товаров, являющихся защитой от дождя, на Wildberries и Ozon выросли за первые три недели июля до двух и более раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

"Из-за дождливой погоды продажи на Wildberries зонтиков, дождевиков и прочих товаров от ненастья значительно выросли. Например, оборот зонтиков увеличился на 80%, дождевиков - на 89%, а резиновых сапог - почти на 130%. Впрочем, самую высокую динамику показали галоши (+150%) и средства "антидождь" для автомобильных стекол (+180%)", - рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Также на Wildberries в 2,3 раза выросли продажи дождевиков для обуви, на 51% - дождевиков для колясок, на 30% - дождевиков для малышей. Средний чек за год изменился незначительно - в среднем на 9-12%, а на резиновые сапоги снизился на 2%. В топе продаж на площадке компактные автоматические зонтики с функцией антиветер.

Клиенты Ozon в первые три недели июля также стали активно покупать непромокаемые одежду и обувь. Например, спрос на дождевики вырос в 2,1 раза, на резиновые сапоги - в 1,9 раза, на зонты - в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидером по темпу роста спроса стал Приволжский федеральный округ: продажи в Мордовии выросли в 6,5 раза, в Пензенской области - в 5,1 раза, в Республике Марий Эл - в 4,8 раза и в Чувашской Республике - в 3,7 раза, отметили в компании.