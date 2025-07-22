Мозамбик хочет перенять опыт России в хозяйственной деятельности

Глава МИД страны Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш выразила уверенность в том, что с РФ удастся углубить взаимодействие и работу в различных областях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мозамбик намерен перенять знания России в области ведения хозяйственной деятельности. Об этом заявила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"За последнее время Россия экспортировала более 70 тыс. тонн зерна в Мозамбик. Мы также развиваем область рыбного производства. У России существует большой опыт в области рыбы, хозяйства, использования природных ресурсов, - отметила она. - Поэтому мы думаем развивать наше сотрудничество в этом отношении. Также хотим развивать отношения в области индустриализации нашей страны".

Министр иностранных дел Мозамбика отметила, что республика имеет очень амбициозные намерения, и выразила уверенность в том, что с РФ удастся углубить взаимодействие и работу в различных областях.