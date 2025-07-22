России нужно развивать собственных "игроков", заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отечественные аналитики и эксперты должны полностью заменить на российском рынке иностранные исследовательские компании, тем самым обеспечив безопасность России. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов на круглом столе "Исследовательские компании: теперь играем по правилам", который прошел в ОП.

"У нас на рынке присутствует достаточное количество собственных исследовательских компаний, нужно создавать им условия и их развивать. <…>. Мы не только ограничиваем сегодня присутствие зарубежных компаний, конечная цель - полностью их заменить. Зачем они нам нужны, если у нас есть собственные исследователи", - сказал Сабитов.

Он подчеркнул, что сбор информации о предпочтениях населения всегда во всех странах преследует определенные цели - влиять на его сознание, на его жизнь и манипулировать его интересами в том или ином направлении. "Сегодня, когда против нашей страны ведется беспощадная информационная война, присутствие иностранных исследовательских компаний становится предметом национальной безопасности", - сказал Сабитов.

Он отметил, что ни одна российская исследовательская компания никогда не будет допущена до исследований в США, Евросоюзе и даже в страны ближнего зарубежья. "К сожалению, это так. Ничего не надо бояться и просто реально всем вместе заменять их (иностранные компании - прим. ТАСС), обеспечивая безопасность нашей страны", - сказал Сабитов. Он поддержал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта, который ограничивает участие зарубежных компаний в исследованиях российского рынка.

Сабитов напомнил, что согласно документу, работать в России теперь смогут компании, которые соблюдают определенные требования. "Как минимум 80% капитала в этих компаниях должны принадлежать российским юрлицам, а выручка их должна быть не менее 800 млн рублей в год. Мера не только экономическая - речь идет о том, кто и как получает доступ к данным о нашей жизни, поведении и здоровье. Теперь компании в прежнем формате работать у нас не смогут и, самое главное, у нас уже есть возможность заменить эти компании нашими отечественными аналитиками и исследователями", - сказал Сабитов.

Он отметил, что в рамках ОП действует координационный совет коммуникационных индустрий, куда входит большое количество компаний, занимающихся маркетинговыми и социологическим исследованиями. "Мы их здесь объединили и наши компании тоже говорят о том, что они вполне самостоятельно могут изучать в любом направлении состояние нашего общества в части приоритетов продвижения того или иного товара, в части исследований социологических, в том числе и настроение граждан в предвыборных ситуациях и т. д. У нас есть достаточно сильные игроки - это и ВЦИОМ, и "Амбердата", и MediaHills, и Mediascope", - сказал Сабитов.