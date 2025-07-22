Помощник президента России также попросил дать оценку развитию морского круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, доложить о существующих проблемах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Перечень морских портов, прилегающих к территориям субъектов РФ в Арктике и Дальневосточном федеральном округе, куда разрешен заход иностранных туристских судов, нужно расширить. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на заседании коллегии.

Не менее перспективным туристическим направлением является организация круизов в арктических морях, отметил помощник президента. "Однако иностранные круизные суда могут заходить в ограниченное количество российских портов и портовых пунктов. При этом треть из них закрыта для схода туристов на берег", - обозначил проблему Патрушев.

По его словам, даже при наличии более комфортных условий на борту российские и зарубежные туроператоры при использовании судов под иностранным флагом не могут сформировать конкурентоспособный продукт из-за отсутствия возможности посещения наиболее привлекательных для туристов мест на большинстве популярных маршрутов, включая побережье Чукотки, Курильских островов, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.

"В этой связи требуется расширение перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, разрешенных для захода иностранных туристских судов", - подчеркнул он, добавив, что работа по формированию предложений по внесению в указанный перечень ведется.

Патрушев также попросил участников заседания дать оценку развитию морского круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, доложить о существующих проблемах, а также высказать предложения по мерам, направленным на организацию круизного сервиса в Дальневосточном и Арктическом регионах.

Ужесточение захода судов из иностранных портов

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом ужесточил порядок захода судов из иностранных портов в российские. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ.

До президентского указа правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса. Согласно ему, такой особый порядок прибытия иностранных судов применялся в тех случаях, когда у порта была смежная с военно-морской базой акватория.