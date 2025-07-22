США и КНР обсудят 28-29 июля продление действующих соглашений по торговле

По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, торговля государств в настоящее время находится "в крайне хорошем состоянии"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай в начале следующей недели обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле между двумя странами. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Срок сделки с Китаем истекает 12 августа. Я буду в понедельник-вторник в Стокгольме со своими китайскими коллегами и буду работать над ее продлением", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Бессента, торговля США и КНР в настоящее время находится "в крайне хорошем состоянии".

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в 10%. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10 - 11 мая представителей США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней начиная с 12 мая пошлин на 115 % (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). 26 июня американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем. Министерство коммерции КНР 27 июня сообщило, что после лондонской встречи в начале июня переговорщики Китая и США поддерживали тесную связь, а недавно стороны "дополнительно согласовали детали рамок соглашения".