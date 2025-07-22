В сообщении группы отмечается, что лучшая динамика зафиксирована в магистральных электрических сетях Востока, где удельная аварийность снижена на 16%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество технологических нарушений в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в первом полугодии 2025 года сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров провел в Тюмени совещание о результатах функционирования ЕНЭС в январе - июне 2025 года. В мероприятии участвовали руководители филиалов - МЭС и дочерних обществ, участвующих в организации работы ЕНЭС.

"В числе позитивных итогов полугодия Андрей Муров отметил улучшение надежности электроснабжения. В целом по ЕНЭС количество технологических нарушений сократилось на 9% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркивается в сообщении.

"Россети" отметили, что лучшая динамика зафиксирована в магистральных электрических сетях Востока, где удельная аварийность снижена на 16%. При этом лучшим с точки зрения абсолютного значения показателя стало предприятие, обслуживающее объекты ЕНЭС в Якутии.

Кроме того, на совещании рассматривались итоги работы по технологическому присоединению, исполнение инвестиционной программы, а также вопросы безопасности и кадровой политики. "Особое внимание было уделено снижению травматизма и реализации комплекса мер, нацеленных на защиту производственного персонала", - добавили в компании.

Среди приоритетных задач до конца 2025 года Муров назвал исполнение показателей надежности, инвестиционной и производственных (ТОиР и ТПиР) программ.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.