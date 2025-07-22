Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что его площадь составляет 158 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Wildberries и Russ открыл первую очередь распределительного центра площадью 158 тыс. кв. м в Екатеринбурге. В дальнейшем площадка будет расширена еще на 62 тыс. кв. м, или почти на 40%, соответствующее соглашение подписали власти и представители компании, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Открыли в Екатеринбурге первую очередь распределительного центра Wildberries площадью 158 тыс. "квадратов". Это еще один шаг в развитии транспортно-логистического комплекса Свердловской области. <…> Совместно с главным исполнительным директором компании Робертом Георгиевичем Мирзояном подписали соглашение о дальнейшем расширении комплекса. Будет построена вторая очередь площадью 62 тыс. кв. м. Суммарные инвестиции в проект составляют более 12 млрд рублей", - написал он.

Паслер отметил, что ежедневно комплекс способен обрабатывать и распределять до 3 млн разных товаров. "С новой инфраструктурой значительно повысится эффективность управления поставками и сократится время доставки как внутри Свердловской области, так и за ее пределами. Кроме того, новый распределительный центр - это 7 тыс. рабочих мест", - добавил он.