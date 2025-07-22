Эта компенсация рассчитывается исходя из нормативного времени на такое передвижение, с использованием тарифной ставки подземного горнорабочего III разряда, принятой на шахте

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий доплату шахтерам за время передвижение в шахте от ствола к месту работы и обратно.

Документ, касающийся отдельных мер социальной защиты работников организаций угольной промышленности, инициирован правительством РФ. Закон предусматривает компенсационную выплату для возмещения дополнительных расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей работниками организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), шахтного строительства.

Так, работникам, занятым в таких работах, положена компенсация (доплата) от угледобывающих организаций за время, затраченное на перемещение под землей от ствола шахты к рабочему месту и обратно. Эта компенсация рассчитывается исходя из нормативного времени на такое передвижение, с использованием тарифной ставки подземного горнорабочего III разряда, принятой на шахте.

Порядок выплаты компенсации и учета нормативного времени на передвижение в шахте будут определяться соглашениями и коллективными договорами.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.