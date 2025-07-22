Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень компаний, которые могут обслуживать и ремонтировать в домах и квартирах газовое оборудование. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

С 1 января 2024 года техобслуживание и ремонт газового оборудования в домах могут проводить только организации, транспортирующие газ до места соединения сети газораспределения с внутридомовым газопроводом. Это привело к монополизации рынка и, соответственно, к резкому росту стоимости данных услуг в ряде регионов, указывают авторы документа.

Закон расширяет перечень организаций, которые могут обслуживать, ремонтировать, устанавливать, заменять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах, жилых домах, если при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения используется природный или сжиженный углеводородный газ, или бытовой газ в баллонах.

Правительство РФ уполномочено устанавливать принципы формирования цен на услуги по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках минимального перечня услуг, а также на работы по установке и замене этого оборудования (кроме случаев техприсоединения к газораспределительным сетям). Правительство также установит требования к лицам, осуществляющим установку и замену такого оборудования.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, закон направлен на повышение безопасности эксплуатации газового оборудования, унификацию требований к обслуживанию и прозрачность тарифов. Он также разграничивает зоны ответственности между поставщиками газа и подрядными организациями, что должно снизить риски аварий и улучшить контроль за качеством услуг, добавил парламентарий. "В законе определены организации, ответственные за обслуживание: природный газ - работы будут выполнять газораспределительные организации, транспортирующие газ до внутридомового оборудования, или подрядчики, отвечающие требованиям промышленной безопасности; сжиженный углеводородный газ (СУГ) - обслуживание возложено на газоснабжающие организации, поставляющие газ до точки подключения внутридомовой сети; бытовой газ в баллонах - работы будут проводить уполномоченные газоснабжающие организации в регионах", - указал он.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.