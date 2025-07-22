Также в ГД приняли документ о запрете рекламы VPN

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании рекламы услуг, связанных с банкротством граждан, а также о запрете рекламы VPN-сервисов. В частности, предусматривается запретить рекламу гарантий об освобождении гражданина от исполнения денежных обязательств. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. Также проект обязывает указывать в рекламе последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно в соответствии с законодательством.

"Зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. В результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя документ.

В связи с этим закон "О рекламе" дополняется нормами, устанавливающими ряд требований к рекламе таких услуг. Так, обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно - во внесудебном порядке через МФЦ. Также реклама подобных услуг должна содержать указание: "Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ." Рекламораспространитель будет нести ответственность за нарушение требований к содержанию рекламы услуг, связанных с банкротством граждан.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, реклама услуг по "раздолжнению" часто вводит людей в опасное заблуждение. "Говоря о списании долгов, такие "креативные" рекламщики не упоминают о серьезных негативных последствиях банкротства граждан, таких, как наложение ареста на имущество, запрета на распоряжение денежными средствами, сложностях с последующим одобрением кредитов и займов и невозможность заниматься определенными видами деятельности", - отметил он. Закон позволит уменьшить риски, связанные с возможными злоупотреблениями при распространении рекламы подобных услуг, и защитит граждан от недостоверной информации, полагает депутат.

Рекламу VPN запретят

Поправками ко второму чтению устанавливается запрет на распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ (рекламы VPN-сервисов).

За нарушение данного запрета рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.