Новый подход позволит приостанавливать и аннулировать лицензию только в отношении того торгового объекта или объекта общественного питания, где выявлено нарушение требований законодательства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий установление принципа выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продукцию при оказании услуг общественного питания на каждый отдельный торговый объект или объект общепита. Кроме того, закон устанавливает мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Сейчас в случае аннулирования или приостановления лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя во всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только в одном объекте. "Смысл изменений в том, чтобы лицензию получала каждая торговая точка или ресторан. Сейчас условия для предпринимателей получаются неравными. Торговые сети включают в лицензию до 1 000 торговых точек и платят 65 тыс. рублей. И такую же цену платит предприниматель с одним магазином", - отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Новый подход позволит приостанавливать и аннулировать лицензию только в отношении того торгового объекта или объекта общественного питания, где выявлено нарушение требований законодательства, отметил депутат. "Именно недоступность лицензии подталкивает предпринимателей в "серую" зону. Всем известно, что именно такие точки становятся каналом сбыта нелегальной продукции, опасной для здоровья. Предпринимателям нужно дать возможность торговать по закону. Принятие законопроекта уравняет возможности малого бизнеса и крупных торговых сетей, а лицензирование каждой точки в крупных городах обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты регионов", - считает парламентарий.

Принятыми во втором чтении поправками устанавливается мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций. "Решение принято в ходе работы по легализации алкогольной продукции: анализ показал, что на рынке образовался профицит спирта - в случае появления новых производственных линий есть риск роста нелегального выпуска спирта", - указал в своем Telegram-канале Топилин. Кроме того, принятыми во втором чтении поправками срок вступления в силу требования об электронной форме сопроводительных документов на алкоголь с 1 сентября 2025 года переносится на 1 марта 2026 года.

Закон вступает в силу с 2 сентября 2025 года.