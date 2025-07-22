Целью стала центральная сеть SWMH, уточнили в компании

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Немецкая медиакомпания Südwestdeutsche Zeitung (SWMH), выпускающая одну из крупнейших газет ФРГ - Süddeutsche Zeitung, стала объектом хакерской атаки.

"Südwestdeutsche Zeitung столкнулась с критическим инцидентом, связанным с информационной безопасностью. Неавторизованные третьи лица в короткие сроки смогли получить доступ к сети SWMH. SWMH заблокировала этот доступ", - говорится в заявлении медиакомпании.

Атака была направлена на центральную сеть SWMH и не повлияла на публикацию материалов на онлайн-платформах, все газеты выходят в обычном режиме, уточнили в компании.

SWMH сотрудничает с правоохранительными органами для выявления злоумышленников и их намерений, а также для дальнейшего повышения уровня безопасности, говорится в заявлении.