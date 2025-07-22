Закон вступит в силу со дня официального опубликования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ограничивает оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы.

"Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) лицом, не являющимся перевозчиком, с использованием официального сайта перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в интернете либо мобильного приложения перевозчика, а также оформление билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов) не допускается", - говорится в законе.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.