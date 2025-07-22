Также требования кредиторов третьей очереди банка будут удовлетворены в размере 69,64% суммы установленных требований, а выплаты начнутся 28 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит более 143 млн руб. на расчеты с кредиторами банка корпоративного финансирования (БКФ). При этом выплаты пройдут 25 июля 2025 года, говорится в сообщении Telegram-канала АСВ.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 143,2 млн рублей на расчеты с кредиторами ООО "Банк БКФ" (г. Москва). В результате требования кредиторов второй очереди банка будут удовлетворены в полном объеме. Выплаты пройдут 25 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Также требования кредиторов третьей очереди банка будут удовлетворены в размере 69,64% суммы установленных требований, а выплаты начнутся 28 июля 2025 года.

При этом увеличение размера выплат достигнуто за счет поступления в имущественную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации банковской недвижимости и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.