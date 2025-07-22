Бывший главный экономист Degussa Goldhandel указал, что последние два года немецкая экономика находится в рецессии, чего не наблюдалось с 1948 года

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение немецкого руководства отказаться от импорта российских энергоносителей стало настоящим ядом для экономики Германии. Такое мнение ТАСС выразил бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт.

Эксперт указал, что последние два года немецкая экономика находится в рецессии, чего не наблюдалось с 1948 года. В пользу того, что эта динамика сохранится и в текущем году, говорят не только нынешняя ситуация в мировой экономике, "но, в первую очередь, внутренние факторы". В частности, по оценкам экономиста, политически мотивированное повышение цен на энергоносители стало "настоящим ядом для немецкой экономики".

"Политическое решение не импортировать нефть и газ из России является в буквальном смысле саморазрушительным. Политика немецкого правительства слишком недальновидна и негибка, чтобы это увидеть, а голоса разума, которые порой раздаются среди широких слоев населения, остаются неуслышанными", - пояснил эксперт.

Ранее газета Bild сообщала, что Германия в ближайшие годы может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии. По информации издания, в Минэкономики и промышленных кругах страны сомневаются, что курс на безграничное строительство ветропарков и солнечных установок оправдывает себя.