Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ отметил, что документ защитит права продавцов и покупателей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Задачей закона о регулирования платформенной экономики является защита прав продавцов и покупателей, а также гарантии участникам рынка и дальнейшее стабильное развитие отрасли, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что законопроект разрабатывался во взаимодействии с отраслью, обсуждения шли на всех ключевых площадках и, как результат, документ сохранил свою концепцию по итогам рассмотрения в Госдуме. "При этом ряд норм были уточнены, что сделало законопроект еще более адресным. Его задача - защитить права продавцов и покупателей, дать гарантии участникам рынка и способствовать дальнейшему стабильному развитию платформенной экономики в России", - сказал Григоренко.

В свою очередь в секретариате вице-премьера рассказали, что после подписания закона о регулировании платформенной экономики диалог с отраслью и ведомствами продолжится, а во исполнение его норм правительству предстоит подготовить 8 подзаконных актов, таких как, например, утверждение правила ведения и формирования реестра посреднических платформ, а именно критерии экономической значимости платформ и состав сведений для включения в реестр, порядок внесения изменений в реестр и исключения из него. "Также правительство установит для платформ порядок проверки информации в карточках товаров", - добавили в секретариате.

Госдума 22 июля приняла пакет законов, разработанных в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ.

Определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением такой деятельности.

Платформы будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения своих обязанностей. Если платформа исполнила свои обязанности, а продавец представил недостоверные документы или товар ненадлежащего качества, ответственность будет лежать, как и прежде, на продавце. Платформа обязана обеспечить возможность покупателю предъявить требования продавцу через саму платформу. Вводится система досудебного урегулирования споров с платформой, взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами становится обязательным. Документ должен вступить в силу 1 октября 2026 года.