Отдельные поступающие жалобы разбираются в индивидуальном порядке, указывается в сообщении министерства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Системных случаев нарушения прав пассажиров при отмене авиарейсов за минувшие дни не зафиксировано, с отдельными жалобами будут разбираться в индивидуальном порядке, сообщили в Минтрансе РФ по итогам совещания, проведенного главой министерства Андреем Никитиным.

"Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин сообщил, что системных случаев нарушения прав пассажиров не зафиксировано, отдельные поступающие жалобы разбираются в индивидуальном порядке. Представители Ространснадзора присутствуют во всех аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга для оперативного решения вопросов пассажиров", - говорится в сообщении министерства .

Ситуация с отменами рейсов и уходом самолетов на запасные аэродромы в период с 19 по 22 июля затронула 75 тыс. пассажиров, уточнили в Минтрансе. Всего за этот период было отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы отправлено 169 воздушных судов.

"<...> В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Всего за указанный период было оформлено свыше 16 тыс. вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание. В гостиницах было размещено 16 тыс. человек.