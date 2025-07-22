Продолжается работа с пассажирами отмененных рейсов из-за вынужденной корректировки расписания, сообщил авиаперевозчик

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" стабилизировала расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки расписания рейсов из-за вводимых ограничений на работу аэропортов, сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот" стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" добавили, что на данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных рейсов из-за вынужденной корректировки расписания. Так, пассажирам предлагается возврат денежных средств за неосуществленную перевозку или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

"К сожалению, не в силах авиакомпании полностью оградить пассажиров от всех неудобств в условиях вынужденных ограничений для полетов. Деятельность авиакомпании направлена на обеспечение надежной работы большей части авиатранспортной системы страны и безопасности каждого пассажира", - добавили в "Аэрофлоте".

Об ограничениях

По информации Минтранса РФ, в период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в Пулково суммарно было отменено 517 рейсов, на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тыс. пассажиров.