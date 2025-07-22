Упрощенный механизм вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель, права на которые еще не заявили собственники, предлагается ввести в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Упрощенный механизм вовлечения в оборот сельхозземель, права на которые еще не заявили собственники, необходимо ввести в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях для более эффективного их использования. В частности, можно сдавать во временную аренду участки, пока не объявится владелец, сообщила на заседании в Совете Федерации сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Во вторник в Совфеде прошло заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему "Проблемы реализации новых механизмов использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения". Как сообщил на заседании первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения является одним из основных условий по наращиванию к 2030 году объема российского АПК не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорта - в полтора раза.

"На сегодняшний день на территории четырех исторических субъектов РФ отсутствует правовой механизм по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, речь идет о тех участках, собственники которых не зарегистрировали данные земельные участки. <…> Мы предлагаем предусмотреть упрощенную процедуру по вовлечению в оборот таких земель, в частности, передачу в аренду на период до одного года в случае, если собственник не заявлял прав на землю", - сказала Никонорова, обратившись к участникам заседания.

Она уточнила, что по закону на территории Донбасса и Новороссии действует отсрочка до 2028 года, которая позволяет не регистрировать в установленном в РФ порядке земельные участки, поэтому власти республики не могут точно сказать, кто из собственников пока не прошел процедуру, а кто - покинул территорию РФ и не собирается возвращаться. Новый механизм, предложенный сенатором, предусматривает возможность по обращению собственника прекратить обращение в оборот, а также запрещает капитальное строительство и другие необратимые изменения на переданном в аренду участке.

Также сенатор сообщила, что процент невостребованных земельных долей в регионе оценивается в 8%.

Выступление поддержал сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, добавив, что необходимо также усилить разминирование пахотных земель для их ускоренного вовлечения в оборот.