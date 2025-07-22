В России 14 компаний производят "Мирамистин" и другие подобные антисептики

При этом 13 производителей имеют технологическую возможность производства по полному циклу на территории РФ, уточнили в Минпромторге

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производителями "Мирамистина" и других подобных антисептиков в России являются 14 компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ранее адвокат собственников компании "Инфамед" Рубен Маркарьян заявил ТАСС, что из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России блокирована работа 164 медицинских представителей компании "Инфамед", которая обеспечивает производство препаратов "Мирамистин" и "Окомистин".

"В Государственном реестре лекарственных средств содержатся сведения о 14 держателях регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, соответствующие международным непатентованным наименованиям (МНН) Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний", - говорится в сообщении.

При этом 13 производителей имеют технологическую возможность производства по полному циклу на территории РФ, включая выпуск фармацевтической субстанции, отметили в министерстве. В 2025 году в информационную систему Росздравнадзора были представлены сведения о 264 выпущенных сериях лекарственных препаратов с МНН Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний в разных лекарственных формах, вводимых в гражданский оборот на территории России.

Кроме того, по информации от производителя лекарственных препаратов "Мирамистин" и "Окомистин", на складах компании находится более 4,5 млн упаковок этих лекарственных препаратов, и еще более 1,5 млн планируется ввести в гражданский оборот до конца августа 2025 года, подчеркнули в Минпромторге.