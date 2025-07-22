Документ обязывает сотовых операторов прекращать операции по возврату авансовых средств при наложении на них ареста

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о прекращении возврата авансовых платежей сотовыми операторами не содержит норм о блокировке услуг связи для абонентов, чьи средства попали под арест. Это следует из текста закона, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении на пленарном заседании 22 июля. Документ обязывает сотовых операторов прекращать операции по возврату авансовых средств при наложении на них ареста. Ранее ряд СМИ сообщил, что принятый закон также якобы содержит нормы о приостановке оказания услуг связи.

Соответствующая норма содержалась в тексте законопроекта на этапе первого чтения. Предусматривалось, что операторы должны будут приостанавливать оказание услуг связи в случаях, когда после ареста средств на лицевом счете не будет хватать средств для оплаты таких услуг. Однако ко второму чтению в документ были внесены поправки, которые убрали это положение из текста законопроекта.