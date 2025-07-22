В Южной Осетии национальный банк сменит свое название на "Банк Алании"

Соответствующие поправки в закон о Национальном банке внесли депутаты на сессии парламента республики

ЦХИНВАЛ, 22 июля. /ТАСС/. Национальный банк Республики Южная Осетия переименуют в "Банк Алании". Соответствующие поправки в закон о Национальном банке внесли депутаты на сессии парламента республики.

Как сообщил депутатам председатель Нацбанка Сослан Бекоев, закон был принят в 2008 году, и с тех пор многие статьи не соответствовали сегодняшним требованиям.

"Основные изменения коснулись краткого названия учреждения это "Банк Республики", но непонятно о какой республике идет речь. Поэтому предлагается заменить название на "Банк Алании", - пояснил Бекоев.

Он отметил, что изменения также вносятся в статьи закона, касающиеся возможностей банка реализовывать залоговое имущество, по которому не были исполнены обязательства. В настоящее время, уточнил Бекоев, Нацбанк не может реализовать такое имущество для возврата денежных средств, и новые поправки призваны упростить этот процесс.

В целом пакет правок включает порядка 20 изменений в различных статьях закона, затрагивающих поясняющие и технические вопросы, требующие доработки и уточнения.

Государство Алания - это второе официальное название Республики Южная Осетия, которое было принято всенародным голосованием на состоявшемся 9 апреля 2017 года референдуме.