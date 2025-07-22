На мероприятии с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет членов правительства, чтобы обсудить "земские" программы. Кроме того, планируется обсудить и текущие вопросы.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в повестке совещания - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". Мероприятие пройдет по видеосвязи. С докладами выступят профильные вице-премьеры - Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Глава государства проводит совещания с кабмином регулярно - не реже раза в месяц, а периодически и чаще. Последнее такое мероприятие проходило 2 июля. Президент традиционно открывает совещание вступительным словом по наиболее актуальным вопросам - они зачастую могут отличаться от заявленной повестки.

"Земские" программы предполагают дополнительные выплаты квалифицированным специалистам, уехавшим работать в сельскую местность. При этом отработать на селе необходимо не менее пяти лет. По поручению президента, программы продлены правительством до 2030 года.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года, а "Земский учитель" - с 2020-го. На Дальнем Востоке размер выплат удвоен.