Ведомства перечислили в бюджет 33,3 млрд рублей и 51,4 млрд рублей соответственно, сообщила пресс-служба Счетной палаты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) перевыполнили план по перечисленным в государственный бюджет доходам на 16,2% и 1,5% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Рослесхоз перечислил в бюджет 51,4 млрд рублей, что на 1,5% выше прогноза, а Росводресурсы - 33,3 млрд рублей (116,2%). В части расходов у Росводресурсов отмечена положительная динамика относительно предыдущего отчетного периода: уровень кассового исполнения составил 99,6% (по итогам 2023 г. было 99,4%). Рослесхоз, напротив, не достиг показателя 2023 года, исполнив расходы на уровне 98% (в 2023 году - 99,8%)", - говорится в сообщении.

При этом анализ результатов госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", участником которой являются Росводресурсы, показал, что в 2024 году агентство обеспечило выполнение всех закрепленных за ним показателей. Также достигнуты все установленные для Росводресурсов показатели и результаты федеральных проектов "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов".

"Превышение плана по доходам в Росводресурсах в основном обусловлено общей динамикой фактических объемов водопользования, включая объем выработки электроэнергии предприятиями гидроэнергетики, а также внесением водопользователями авансовых платежей в счет погашения оплаты будущих периодов. Объем неисполненных расходов в Рослесхозе составил 1,3 млрд рублей. Причины образования остатков - неполное освоение субвенций, предоставленных регионам на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений, а также несоблюдение подрядчиками сроков исполнения работ и иных условий контрактов", - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь Рослесхоз, как соисполнитель госпрограммы "Развитие лесного хозяйства", не обеспечил достижение двух показателей, отражающих эффективность принимаемых мер по охране лесов от пожаров - "доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых часов с момента обнаружения" и "площадь лесных пожаров на землях лесного фонда". При этом на охрану лесов от пожаров в 2024 году было выделено 21,1 млрд рублей. Помимо этого, в Рослесхозе отмечены отдельные нарушения при осуществлении закупок, предоставлении межбюджетных трансфертов и обеспечении контроля за выполнением госзадания.

"Оба ведомства не обеспечили надлежащий контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов от использования водных и лесных ресурсов. Так, по итогам 2024 года шесть регионов не достигли плановых показателей по поступлению платежей за пользование водными объектами в объеме 20,5 млн рублей, а арендаторы лесных участков задолжали федеральному бюджету 1,2 млрд рублей", - отметили в Счетной палате.