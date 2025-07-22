В столичном департаменте транспорта сообщали, что до утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Четыре авиарейса отменены и 38 задержаны в Москве, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. Причиной задержки мог стать прогнозируемый туман с ухудшением видимости до 200-700 м.

По данным на 01:20 мск, в ближайшие несколько часов в аэропортах Внуково и Шереметьево задержано по 18 рейсов. В Домодедово и Жуковском отменено по два рейса, в первом также задержано два рейса.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м.

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержки менее чем в два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы всепогодные, поэтому изменение расписания, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.