Общее число таких займов за этот период составило 88,5 тыс., отметили в бюро

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в РФ в июне 2025 года увеличилось на 7,8% по сравнению с маем и составило 88,5 тыс. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдача автокредитов, напротив, упала - на 41,1%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Объем выданных автокредитов в июне 2025 года вырос на 11,1% по сравнению с маем и составил 116,1 млрд рублей. По сравнению с июнем 2024 года показатель снизился на 47,3%.

Среди регионов РФ наибольшее число автокредитов в июне было выдано в Московской области (5,71 тыс.), Москве (5,6 тыс.), Республике Татарстан (4,4 тыс.), Санкт-Петербурге (4,01 тыс.) и Краснодарском крае (3,98 тыс.).

При этом среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в июне 2025 года по сравнению с маем была зафиксирована в Тульской области (+16,5%), Удмуртской Республике (+16,4%), а также в Кировской (+13,5%), Свердловской (+12,8%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+12,5%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором количество выданных автокредитов за месяц сократилось, оказалась Белгородская область (-3,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 6,1% и 3,6% соответственно.

"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже немного подросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно с начала 2025 года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичные периоды прошлого года", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.