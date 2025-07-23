По данным маркетплейса, 80% всех заявок на банковские кредиты приходится на будние дни

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Активнее всего россияне оформляют запросы на кредиты в будние дни, при этом оформлять ипотеку и потребительские кредиты клиенты банков предпочитают по понедельникам и вторникам. Об этом говорится в исследовании, подготовленном финансовым маркетплейсом "Банки.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным маркетплейса, 80% всех заявок на банковские кредиты приходится на будние дни. В то же время спрос на микрозаймы остается стабильным в течение всей недели.

Так, с понедельника по пятницу спрос на все кредиты наиболее высокий и находится в диапазоне от 73% до 77% от всего недельного спроса. При этом доля заявок на микрозаймы не меняется в течение недели и составляет примерно 14% ежедневно.

Как показало исследование, пик заявок на ипотеку и потребительские кредиты наблюдается в понедельник - 16% и 16,2% соответственно, а также во вторник - 15,8% и 16%. Всего на будни на такие кредиты приходится 75,2% и 76,2% от всех заявок.

Пик спроса на кредит под залог недвижимости - ближе к середине недели. Так, 17,1% - в среду и 15,5% - в четверг. В выходные дни россияне оставляют 23,2% таких заявок от общего числа.

Спрос на автокредиты увеличивается во вторник (14,9%) и в четверг (15,4%). При этом в субботу и воскресенье спрос на автокредиты снижается.

В рамках исследования использовались внутренние данные "Банки.ру". В расчет входили данные заявок на кредитные продукты, оставленные на "Банки.ру" в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. К кредитным продуктам в этом исследовании относятся потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты, микрозаймы, а также кредиты под залог недвижимости.