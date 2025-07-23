Инфляционный рывок 2023-2024 годов вызвал популярность мнения о перегретости экономики и необходимости ее замедления через резкий рост ключевой ставки, отметил специалист в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки до уровня 5-8% поспособствует двукратному росту продаж жилой недвижимости на перспективу в один-два года. Об этом ТАСС сообщил владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

"И для девелоперов, и для конечных пользователей недвижимости, прежде всего, важны два фактора - вера в развитие экономики, собственного бизнеса и доступность финансового ресурса в виде кредитов. <…> С учетом прогнозов на снижение стоимости кредита и уже опережающего снижения доходности по депозитам мы ожидаем заметного увеличения активности на рыке покупки и продажи инвестиционного сырья - проектов и земельных участков под застройку. <…> По мере размораживания экономики и снижения ключевой ставки до уровня 5-8%, что должно повлечь за собой рост доходов населения, а также доступности ипотечных кредитов, я бы ожидал двукратного роста продаж жилой недвижимости на горизонте год-два", - сказал Иван Богатов.

Эксперт отметил, что инфляционный рывок 2023-2024 годов вызвал популярность мнения о перегретости экономики и необходимости ее замедления через резкий рост ключевой ставки. Во второй половине 2024 года доходность депозитов превысила 20% годовых. В этой ситуации практически все капиталоемкие проекты, которые можно было остановить, были остановлены, поскольку при такой стоимости денег было сложно обогнать такую депозитную доходность.

"В целом, на рынке ситуация сложилась идеально плохая: дорогой кредит не позволял создавать недвижимость, и он же, плюс "коченеющая" экономика, сделали бессмысленной и недоступной ее покупку. Одновременно с этим бизнесу стало непросто обслуживать уже выданные по плавающим ставкам кредиты, и многие проекты пошли в продажу по ценам сильно ниже, чем было при прежней ставке ЦБ. Девелопмент в целом - это бизнес оптимистов. И, в расчете на нормализацию экономики, бизнес с кешем сейчас зашел в покупки", - добавил собеседник агентства.

В пятницу, 25 июля, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20%.