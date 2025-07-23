Как сообщили в АРВЭ, согласно ранее проведенным конкурсным отборам инвестиционных проектов строительства новой генерации, в 2025 году в регионе планируется ввести еще пять станций на свалочном газе совокупной установленной мощностью 20,6 МВт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Московская область является лидером в РФ в сфере развития биоэнергетики. По результатам конкурсных отборов инвестпроектов в сфере возобновляемой энергетики в 2025 году в регионе планируется ввести пять станций на свалочном газе (разновидности биогаза), сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Биогазом называют экологически чистый возобновляемый источник энергии, получаемый путем разложения в отсутствие кислорода органических веществ, например, отходов животноводства и пищевых отходов. Свалочный газ представляет собой сложную смесь различных газов, созданных под действием микроорганизмов на полигоне твердых бытовых отходов. Состоит из двух основных компонентов: метана и углекислого газа.

"Московская область лидирует в области биоэнергетики. Согласно ранее проведенным конкурсным отборам инвестиционных проектов строительства новой генерации, в 2025 году в регионе планируется ввести еще пять станций на свалочном газе совокупной установленной мощностью 20,6 МВт", - сказали в ассоциации.

По данным АРВЭ, в настоящее время в регионе функционирует одна станция на биогазе установленной мощностью 10 МВт и одна станция на свалочном газе установленной мощностью 1 МВт.

Ранее в ассоциации сообщали, что в России сформирован хороший фундамент для развития технологий и экспорта в сфере возобновляемой энергетики. Но для развития этого направления необходимо формирование устойчивого внутреннего спроса на оборудование для объектов ВИЭ.