Дорожный фонд 2025 года составил 3,5 млрд рублей, отметил глава региона

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 100 км дорог в Республике Алтай отремонтируют до конца 2025 года. Дорожный фонд 2025 года составил 3,5 млрд рублей, сообщил глава региона Андрей Турчак в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Текущий год - 101 км [дорог] планируем привести в нормативное состояние. И 12 мостов. Тема мостов для нашей республики очень важная. В прошлый раз я вам о ней докладывал. Планомерно двигаемся к тому, чтобы мостовое хозяйство приводить в порядок. Дорожный фонд этого года у нас 3,5 млрд [рублей]", - сказал Турчак.

Он добавил, что в 2024 году в рамках нацпроекта было направлено 6,6 млрд рублей, за счет чего в нормативное состояние удалось привести 196 км дорог. В 2025 году при поддержке правительства РФ начнется реконструкция Чуйского тракта. Ремонт этой дороги позволит решить проблему с заторами, особенно во время туристического сезона, также снизится и аварийность.

Как отметил премьер-министр, количество туристов, посещающих Республику Алтай, продолжает расти. Турчак в свою очередь доложил председателю правительства о ходе работ по модернизации аэропорта.

"На сегодняшний день уже открыт на территории аэровокзала современный международный пункт пропуска. В целом, как вы правильно сказали, туристический поток растет, и аэропортовая инфраструктура с ним уже не справляется. Поэтому в 2028 году в рамках концессионного соглашения мы завершим модернизацию всей аэродромной инфраструктуры, и построим новые терминалы. И задача у нас стоит в 2030 году нарастить пассажиропоток до 1,3 млн пассажиров в год", - сказал Турчак.

В 2024 году аэропорт Горно-Алтайска обслужил 475 тыс. 187 пассажиров, на 10,7% больше, чем в 2023 году. Правительство РФ присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск в марте 2025 года. Позже Росавиация и аэропорт заключили соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры.