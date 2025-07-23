Глава региона Андрей Турчак отметил, что треть этих средств будет направлена на развитие службы экстренной медицинской помощи в регионе

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Около 800 нелегальных туристических баз отдыха в Республике Алтай будут легализованы в рамках земельной амнистии. Как доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава региона Андрей Турчак, это принесет республике не менее 500 млн рублей собственных доходов ежегодно.

"Мы выявили порядка полутора тысяч объектов размещения, которые не стояли на налоговом счете, то есть не платили ни налог на землю, ни налог на имущество. На легализацию пошло больше половины, 800 добровольно подали заявление и сейчас отправляют свои документы. Завершается у нас амнистия включением в реестр этих объектов размещения. Кроме прямых налоговых поступлений мы будем получать не менее полумиллиарда рублей собственных доходов", - сказал Турчак.

Он отметил, что треть этих средств будет направлена на развитие службы экстренной медицинской помощи в регионе.

По словам Турчака, вывести объекты из тени удалось благодаря поддержке федеральными властями предложения региона о снятии моратория на проведение массовых проверок целевого использования земли. "Хотел бы обратиться к вам с просьбой использовать аналогичный подход для снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в регионе", - обратился глава региона к Мишустину. Внеплановая проверка с привлечением сотрудников Роструда из других регионов позволит решить этот вопрос, отметил Турчак.