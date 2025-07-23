Наибольший прирост показали уличные заведения и в крупнейших торговых центрах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Оборот сети ресторанов "Теремок" в первой половине 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,1 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Теремок" подвел итоги первого полугодия 2025 года. Оборот сети ресторанов составил 12,1 млрд руб., что на 22,2% больше, чем за тот же период 2024 года (9,9 млрд руб.)", - говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев текущего года "Теремок" открыл семь новых ресторанов - пять в Москве и два в Санкт-Петербурге. До конца года в этих городах откроется еще восемь новых точек, рассказали в компании.

Основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров отметил, что по итогам полугодия наибольший прирост показали заведения в стрит-ретейле и в крупнейших торговых центрах.

Сеть ресторанов "Теремок" в 1998 году основал предприниматель Михаил Гончаров. На сегодняшний день работают 358 ресторанов сети в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно заведения компании принимают более 32 млн гостей. Оборот сети за 2024 год составил 21,3 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с годом ранее.