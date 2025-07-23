В России в I полугодии рынок электромобилей вырос на 7%

Лидером продаж стал Nissan с результатом 2 тыс. единиц

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия выросли на 7% и составили 5,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", за шесть месяцев 2025 года россияне приобрели 5 537 подержанных электромобилей, что на 7% больше, чем в январе - июне прошлого года", - отмечается в сообщении.

Лидером продаж стал Nissan с результатом 2 тыс. единиц, за ним следует Zeekr (828 ед.) и Tesla (705). Также в топ-5 брендов вошли Volkswagen и российский Evolute с результатом 262 шт. и 225 шт. соответственно.

В модельном рейтинге рынка электромобилей с пробегом вновь лидирует Nissan Leaf, продажи которого за полгода составили почти 2 тыс. единиц. На втором месте - Zeekr 001 (581 ед.), за которым расположились Tesla Model 3 (325 ед.) и Model Y (169). Пятую строчку занял седан Evolute i-PRO (163 шт.).