В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что рейсы буду выполняться раз в неделю

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Регулярный паром между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо вновь начнет работу в августе. Об этом сообщили в Приморском министерстве международных и внешнеэкономических связей, передает пресс-служба регионального правительства.

"Перевозками займется корейская логистическая компания, которая планирует перезапустить сообщение, в том числе пассажирское. На линию встанет новый паром среднего размера, способный одновременно перевозить 570 пассажиров, 150 TEU груза и 350 автомобилей", - сообщили в пресс-службе правительства.

Там добавили, что рейсы будут выполняться раз в неделю с перспективами увеличения частоты до двух раз в 2026 году.

Паромная линия, соединяющая Владивосток и Сокчо, была закрыта в 2024 году из-за финансовых проблем у компании-перевозчика. У оператора отозвали лицензию, а само судно выставили на торги. Позже стало известно, что порт Сокчо после 10-летнего перерыва возобновил экспорт подержанных автомобилей в страны Центральной Азии через российский порт Владивосток.