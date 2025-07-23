Инвестиционные проекты реализуются в логистике, туризме, промышленности и АПК сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Реализация инвестпроектов к 2030 году позволит создать дополнительно 38 тыс. рабочих мест и принесет в экономику Ставрополья более 700 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Отдельно работаем с прорывными проектами - при поддержке Правительства России. К 2030 году они принесут в экономику края более 700 млрд рублей и дадут еще 38 тыс. рабочих мест. Это новые заводы, агрокластер, логистический центр, развитие курортов. С их помощью Ставрополье все больше становится регионом возможностей, с хорошими вакансиями и достойной оплатой труда", - написал Владимиров.

Он напомнил, что за 2024 год в крае, благодаря инвестпроектам создано почти 6 тыс. новых рабочих мест.

"У нас сейчас реализуются или готовятся к старту 313 инициатив на сумму 561 млрд рублей. Когда они завершатся, получим еще 25 тыс. новых рабочих мест", - сообщил Владимиров.

По его словам, инвестиции привлекаются в промышленность, АПК, логистику, туризм. Кроме того, создаются благоприятные условия для инвесторов: ускорены сроки получения господдержки, внедрен режим "одного окна", предоставляются налоговые льготы и земля без торгов.