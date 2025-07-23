Структура будет запускать "горячую линию" и сайт для приема обращений граждан при задержках рейсов, сообщил замсекретаря ОП Владислав Гриб

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый общественный совет, призванный помогать пассажирам при задержках рейсов, появится при крупнейшей российской авиакомпании этой осенью. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Мы ведем переговоры с рядом аэропортов о создании общественных советов. Понимание есть, обсуждается ряд деталей, и мы надеемся, что первый общественный совет будет создан при одной из крупнейших российских авиакомпаний в октябре. К началу сентября будет ясность по этому вопросу", - сказал Гриб.

По его словам, общественный совет будет запускать "горячую линию" и сайт для приема обращений граждан. "Если нет поддержки от аэропорта, пассажиры смогут получить ее от общественного совета, в который будут входить представители таких же советов при Минтрансе, Роспотребнадзоре, Ространснадзоре. Тогда будет прямая связь с федеральным ведомством, а руководство аэропортов будет знать, что общественники напрямую имеют доступ к первым лицам ведомств", - сказал Гриб.

По его словам, создание общественных советов будет выгодно не только пассажирам, но и самим аэропортам, так как общественники будут помогать решать некоторые вопросы, связанные с нарушением прав потребителей - начиная со стоимости питьевой воды, заканчивая платными курилками в терминалах.

"Общественники помогут аэропортам сгладить все эти вопросы, потому что в противном случае воздушные гавани будут платить огромные штрафы антимонопольной службе, Роспотребнадзору. То есть, это нужно не только потребителям, но и социально ответственным аэропортам, их руководству. Эта задача стоит, и эти общественные советы будут созданы", - сказал Гриб.

Практически ежедневно в аэропортах страны происходят массовые задержки и отмены рейсов. В частности, по данным на 10.00 мск в аэропортах столичного региона задержано более 35 рейсов.