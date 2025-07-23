Проведенная в 2024 году проверка выявила, что фонд осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения иск представителей фонда Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) к главному управлению Минюста РФ по Свердловской области, в котором благотворительная организация оспаривала итоги проверки ведомства, следует из картотеки суда.

Предыдущий иск Арбитражный суд Свердловской области отклонил. "Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Ранее региональное управление Минюста подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана. В ведомстве сообщали ТАСС, что проверка, проведенная осенью 2024 года в отношении фонда, выявила, что он осуществлял деятельность с нарушениями норм законодательства. В апреле 2025 года Октябрьский суд удовлетворил иск о ликвидации фонда.

В самом фонде заявили, что не согласны с результатами проверки, и направили иск в Арбитражный суд Свердловской области. Фонд требовал признать недействительными акт проверки управления Минюста по Свердловской области от 25 октября 2024 года и действия по проведению проверки. Арбитражный суд отказал в этих требованиях.

Евгений Ройзман в 2001-2003 годах был президентом фонда "Город без наркотиков". В 2003-2007 годах он был депутатом Госдумы IV созыва, в 2013-2018 годах - главой Екатеринбурга. В 2021 году Ройзман привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, за нарушение порядка проведения митингов и участие в несогласованных акциях. В 2022 году он внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В 2022 и 2023 годах Ройзман был четырежды оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ и неуважение к органам власти.

Фонд Ройзмана, как указывается на сайте организации, поддерживает некоммерческие инициативы в Свердловской области и оказывает адресную помощь людям в трудной жизненной ситуации. Фонд существует с 2015 года.