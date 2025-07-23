Инцидент произошел 22 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Грузовые суда не могут прибыть на разгрузку в Костромскую область после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в Костромском грузовом порту.

"[Авария] повлияла негативно. Корабли, которые мы ждем на разгрузку с Нижней Волги, застряли там", - рассказали в порту.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.

На момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов с 1,5 тыс. пассажиров. Пять теплоходов отправили по другим маршрутам. Еще 14 пассажирских судов планировали пройти через узел с 23 по 25 июля. Их маршруты при необходимости также скорректируют.