Кубанские ученые представят новые сорта сельхозкультур на агровыставке

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона сообщило, что на выставке можно будет увидеть новые гибриды подсолнечника, сахарной свеклы и сортов сои

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Более десятка новых гибридов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и сортов сои отечественной селекции представят кубанские ученые 1 августа на выставке в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Новые гибриды подсолнечника обладают устойчивостью к природным стрессам, болезням и паразитам, а также уникальным составом масла, способным заменять оливковое и пальмовое. Разработки предназначены для выращивания на территории Краснодарского края.

"Доля отечественных семян подсолнечника и сои составляет 46% и 54% соответственно. Перед АПК стоит задача увеличить этот показатель до 75% и выше, как это уже сделано по масличному льну или горчице", - сказано в сообщении министерства.

Мероприятие организовано Всероссийским научно-исследовательским институтом масличных культур им. В. С. Пустовойта (ВНИИМК) при поддержке краевого министерства сельского хозяйства и ежегодно собирает сельхозпроизводителей из Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и других регионов России. На выставке также будут представлены селекционные достижения Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко и других научных учреждений.