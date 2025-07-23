Максимальное наказание за преступление составит лишение свободы до трех лет со штрафом до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до полугода

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное наказание вплоть до тюремного срока будет ожидать производителей и продавцов немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Максимальное наказание за преступление составит лишение свободы до трех лет со штрафом до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до полугода. Прежде подобная ответственность наступала только за производство и сбыт немаркированного алкоголя и табачной продукции в крупном размере.

Новым законом установлен объем крупного и особо крупного сбыта для всех трех типов такой продукции - более 100 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

Закон также вводит ответственность за подделку акцизных марок никотинсодержащей продукции и их сбыт - максимально она составит лишение свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты за период до 5 лет. Аналогичная ответственность уже была ранее введена за подделку марок алкогольной и табачной продукции.