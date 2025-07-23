Согласно новой редакции закона, инвестпроекты в СЭЗ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут предполагать вложения не только в создание и модернизацию сооружений, машин и инвентаря, но и их восстановление

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инвестпроекты в свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса и Новороссии будут предполагать в том числе и вложения в восстановление объектов основных средств. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новой редакции закона, инвестпроекты в СЭЗ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут предполагать вложения не только в создание и модернизацию сооружений, машин и инвентаря, но и их восстановление. Ранее вопросы капитального ремонта считались частным случаем модернизации.

Кроме того, документ снял с инвесторов в ремонт объектов требования по созданию новых рабочих мест.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана 24 июня 2023 года. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.