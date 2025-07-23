Кооперативы освободили от отчетности по стандартам ЦБ

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также жилищные накопительные кооперативы теперь не будут вести бухгалтерский учет по стандартам Банка России, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что норма распространяется только на те кредитные и сельскохозяйственные кооперативы, которые не совмещают свою деятельность с деятельностью другой некредитной финансовой организацией.

Закон был принят в том числе из-за многочисленных обращений представителей кооперативов, депутатов Госдумы и саморегулируемых организаций кооперативов - все они жаловались на операционные сложности применения нормативных актов ЦБ из-за отсутствия профильных специалистов и доступного ПО для ведения бухгалтерского учета.

В связи с этим авторы инициативы предложили отменить такую процедуру для кооперативов, потому что характер их деятельности некоммерческий и они не имеют внешних инвесторов.